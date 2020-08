Uñac sobre la marcha del #17A: “Estoy abierto al diálogo”

Luego de la marcha y banderazo en diferentes puntos del país, entre ellos San Juan, para protestar contra el Gobierno nacional en reclamo del “atropello a las instituciones”, la reforma judicial y “la falta de libertades”, habló el gobernador Sergio Uñac. En rueda de prensa, el primer mandatario provincial aseguró: “Estoy abierto al diálogo, no hace falta una protesta. En el Acuerdo San Juan todos los sectores pudieron manifestarse”.

Uñac dijo que “tienen derecho a expresarse, no es necesario que todos pensemos de la misma manera. Se puede coincidir o no en la metodología. En San Juan no hay circulación viral por ahora, tenemos que ser cuidadosos con esto”.

Acerca de la protesta, dijo “no escuché las consignas pero si sirven para construir un país mejor, bienvenido sea. Estoy abierto al diálogo. En el Acuerdo San Juan, todos los dirigentes y sectores políticos y de la economía se expresaron. Si era necesario, veremos qué podemos tomar de lo expresado”.

Respecto a la magnitud de la convocatoria, el gobernador dijo que “mientras haya un sanjuanino que quiera expresarse, yo voy a tener el oído predispuesto a escucharlo. Tenemos que aunar criterios, pelear menor y trabajar mucho más para que esta provincia siga en constante movimiento y estando en un mejor estatus sanitario que otras”.