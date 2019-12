Uñac: "Los políticos debemos conseguir que los argentinos puedan tener más y mejor empleo"

En el marco de la crisis nacional, el gobernador hizo mención a los deseos de "unión, trabajo, amor y prosperidad para todos". Pero subrayó que "durante estos últimos 4 años hemos tenido demasiados problemas los argentinos. Espero que los dirigentes políticos podamos tener la capacidad para poderlo superar de la mejor manera, tratando de generar puentes de comunión con un solo objetivo general: que los sanjuaninos y argentinos puedan tener más y mejor empleo", expresó en rueda de prensa.





Respecto a qué "le quita el sueño" por las noches, destacó que "tener depositado en mi espalda las esperanzas de todos los sanjuaninos, es algo que naturalmente me quita el sueño o poder trabajar codo a codo para poderlo construir. Mientras haya una persona sin trabajo, una familia sin vivienda, un indigente en la provincia o una persona que no la pasa bien, debe ser un motivo que nos quite el sueño. Pero no alcanza sólo con eso, además tenemos que trabajar el doble para poder cumplir con esa necesidad que está planteada desde la sociedad y que nosotros tenemos que llevarla propuesta y el resultado necesario".