Uñac sobre los incidentes en la zona del Congreso: "La violencia no es el camino"

"Las imágenes de esta tarde deben llamarnos a la reflexión de que la violencia no es el camino", dijo el gobernador Sergio Uñac.

Hace unos días, adelantó que los diputados de su espacio votarán en contra del proyecto, bajo la premisa de proteger a los que menos tienen, porque no se cumplieron los presupuestos que solicitaron varios gobernadores. Sin embargo, dejó en claro que "estar en contra del proyecto no me da la facultad para generar ningún tipo de situación que altere el orden y la paz normal de un país para poder crecer".