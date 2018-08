Uñac le pidió a la Nación apuntar al empleo en vez de incrementar el ajuste

El gobernador se expresó en medio de un día agitado por el dólar que marcó un nuevo récord en la moneda extranjera y que significó que la palabra "ajuste" volviera a ser la "vedette" de la jornada. Sobre este tema se refirió y manifestó que, a su modo de ver, "hay dos maneras de bajar el déficit fiscal" que tanto atormenta al gobierno nacional: "Ajustando y que la economía caiga o, la manera menos dolorosa para los argentinos, hacer crecer aunque sea mínimamente la economía. Ese es el desafío, tenemos que dejar de achicarnos y tratar de expandir la economía pero fundamentalmente debemos recuperar el ánimo de los argentinos que está por lo menos vapuleado". Esto es precisamente lo contrario a lo expresado por el ministro de Hacienda de la Nación, Nicolás Dujovne, quien en horas de la tarde le dio la cara a los medios, en pleno estallido del dólar, y manifestó que la mejor manera de salir de la crisis es generando más ajustes y reduciendo el déficit fiscal.













Sin embargo, y ante los pronósticos desalentadores por los aires de incertidumbre que se respiran, Uñac está en Buenos Aires, junto a su ministro de Hacienda Roberto Gattoni, para empujar por esta línea. Aunque la intención es salir a limpiar el panorama para mirar a futuro, no se mantuvo ajeno a la situación institucional y de escepticismo que hay en este tiempo. Entonces, abogó por la consecución de un país estable, que genere las condiciones para la llegada de inversiones: "Hay que saber qué país tenemos, establecer una línea, y saber a dónde queremos llegar. Las políticas de Estado hay que mantenerlas en el tiempo, cueste lo que cueste. Hoy se escucha muy fuerte la palabra justicia; quienes no cumplieron deberán pagar como corresponde, pero esa no debe ser la noticia de todos los días, porque con esa noticia permanente, muy pocos inversores van a querer venir a invertir en nuestro querido pais", remarcó.