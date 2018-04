Uñac sobre las tarifas: "La que subió entre 1.000 y 1.300% fue la Nación, no la provincia"

Un día después de que él animo social se hiciera sentir en todo el país con el denominado "ruidazo" contra el tarifazo y mientras el macrismo busca atemperar el impacto de una medida propia, el gobernador Sergio Uñac negó que las provincias tengan responsabilidad en el asunto y apuntó a la Rosada. "La que subió entre 1.000 y 1.300% fue la Nación", disparó en rueda de prensa para poner blanco sobre negro. Lo dijo luego de que el diputado nacional de Cambiemos Eduardo Cáceres le echara la culpa al Ejecutivo local por cargar la boleta de impuestos.





El tema tarifas vuelve a despertar polémica por el último aumento que autorizó el Ministerio de Energía de la Nación, que se ve reflejado en las boletas que comenzaron a llegar desde el mes pasado. Usuarios de todo el país salieron el jueves a protestar por la medida macrista y hasta una aliada clave como "Lilita" Carrió pidió explicaciones.





Cuando el Gobierno de Macri intenta alivianar costos políticos con alguna medida excepcional, Uñac aseguró en tono de aclaración que "la que subió entre 1.000 y 1.300% fue la Nación, no la provincia". Al mismo tiempo, disparó: "No hay bolsillo que aguante".





Más temprano, en Radio Light, Cáceres había apuntado a la gestión uñaquista, al afirmar que "hay que tener un mensaje muy claro al Gobierno de la provincia, porque entendemos que hay varios ítems que se pagan en la facturas que tienen que ver con leyes caducas, de manera injustificada y de manera ilegal".





Cuando le preguntaron por esas palabras, Uñac no vaciló y aseguró que "no hay que confundir a la sociedad, me parece hasta irresponsable lo de Cáceres". Después, agregó que "no puede cada 7 días venir a San Juan y decir livianamente estas cosas, cuando todo el mundo sabe que hace 2 años no pagábamos esta tarifa, los impuestos no se han movido, lo que se ha movido es el costo de la energía".





Tras un acto oficial, el gobernador reconoció que había que retocar las tarifas, "pero no a este nivel, debería ser más gradual". Y para despejar dudas insistió en que "la incidencia de cualquier impuesto provincial termina siendo ínfima en relación en función del aumento en más del 1000% en el valor de la energía y el costo del transporte, hay que revisarlo".





El miércoles, en distintos rincones argentinos se escucharon cánticos en dirección a Capital Federal. Cáceres, que ese mismo día no dio quórum en Diputados para tratar un proyecto que limita las subas de electricidad y gas, no lo leyó así y opinó que el ruidazo "fue contra la factura de luz". En sus declaraciones intentó de nuevo despegar de la polémica por el aumento tarifario a la Nación y con una frase metió a todos los distritos en la misma bolsa, sin separar los de la oposición y los de su propio espacio político, Cambiemos: "En las provincias no están acompañando el esfuerzo que está haciendo el Gobierno nacional".