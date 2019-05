Uñac, sobre las presidenciales: "Estaría bueno que los candidatos busquen proyectos, así se gobierna"

En medio de la polvareda que se armó tras la presentación de la fórmula Fernández - Fernández, el líder sanjuanino Sergio Uñac se animó a lanzar sus apreciaciones sobre los candidatos que hoy suenan a nivel nacional y sobre los nombres que bajarán una posible unión alternativa para pelear por el sillón de Rivadavia.

















"Es tiempo de movimientos. Yo creo que el libro de pases va a estar a la orden del día. Van a convocar a todos los sectores, hablarán con todos. Me parece bien. Nosotros hasta el 2 de junio (por las elecciones generales de San Juan) vamos a seguir discutiendo el modelo de la provincia y a partir de ahí vamos a mirar qué encolumnamiento nacional deberíamos tener en cuenta", remarcó.













El gobernador advirtió, además, que recién el 12 del mes próximo se armarán listas y días más tarde se presentarán. "Estamos a 30 días de la elección de candidatos, pero en definitiva después de eso habrá que preparar plataforma", dijo. El mismo Uñac, enfatizó sobre la última parte de su frase: "Me expresé muy bien: hay que preparar plataforma, no hay que improvisar y los resultados son los que tenemos a la vista: Una economía que no arranca, un deterioro social muy fuerte. Las expectativas de los argentinos que no están funcionando. Estas son las cosas que tendrán que revisar los sanjuaninos", opinó.









Al respecto de la fórmula Fernández – Fernández y el lanzamiento de Lavagna como candidato a presidente, expresó que "no fue una sorpresa, porque ya se esperaba". Estas declaraciones fueron vertidas, a pocas horas de su encuentro privado en Casa de Gobierno, con el empresario Marcelo Tinelli, con quien compartirá un almuerzo a puertas cerradas.









"Conversaremos un rato. Obviamente sobre lo artístico, sobre esta oportunidad que nos da a los sanjuaninos de mostrar la provincia, la capacidad organizativa para organizar este tipo de eventos y él, poder mostrar el despliegue de ShowMatch, con Genios", remarcó, evitando dar detalles sobre los temas a tratar en el marco de la picante jornada que vivió Alternativa Federal.