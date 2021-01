Uñac insistió con suspender las PASO, pero el proyecto esta frenado en el Congreso

Durante la conferencia de prensa, que brindó en casa de gobierno, indicó que: “Antes de que pase todo esto, sostenía que no era conveniente que este año se realizaran las PASO, con mucho respeto, representando a todos los sanjuaninos, debemos seguir pensando que el escenario político nacional se debe poner de acuerdo en un tema que es importante: votar y definir autoridades en una sola elección, en el mes de octubre. La curva de contagios ha crecido en el país de manera contundente, no ocurre lo mismo hoy en la provincia, pero hay que prepararse ya que puede ocurrir y la única manera de delimitar eso es cuidándonos y mucho, lo que no significa no realizar actividades, significa hacerlas respetando los protocolos, con esto también nos podemos llegar a contagiar”, repasó Uñac.

El pasado 11 de diciembre, el proyecto fue presentado por el diputado tucumano Pablo Yeldlin. El documento lleva la firma lleva las firmas de los diputados Luis Di Giacomo (Río Negro), Elda Pertíle (Chaco), Danilo Flores (La Rioja), Carolina Gaillard (Entre Ríos), Mabel Caparrós (Tierra del Fuego), María Luisa Montonto (Santiago del Estero), Andrés Zottos (Salta), Silvana Ginnochio (Catamarca), Walberto Allende (San Juan), Mario Leito (Tucumán), Aldo Leiva (Chaco), Carolina Moises (Jujuy), Flavia Morales (Misiones), Alma Sapag (Neuquén), Ariel Rauschenberger (La Pampa), Diego Sartori (Misiones), Ricardo Welbach (Misiones), Karim Alume (San Luis) y Dante López Rodríguez (Catamarca)

Los argumentos son concretos: el complicado escenario sanitario que generó la pandemia y el enorme gasto que implica la organización de los comicios, en un año donde todas las provincias tuvieron que derivar fondos para enfrentar al coronavirus.

Si bien el texto fue sumando firmas en el último mes pero no salió del cajón. No aparece en la agenda parlamentaria ni tampoco en la agenda política del Gobierno.

Hasta el momento el Presidente no dio ninguna señal concreta de que el proyecto se vaya a tratar en el Congreso. No habló más del tema. En algunas provincias asumen que ese pulgar para arriba que esperaban para avanzar con el proyecto ya no llegará. Comenzó el año electoral y cambiar las reglas a mitad de camino resulta ser una jugada conflictiva en todos los distritos. Ya no hay margen para que el proyecto salga.

Con información de Infobae