Uñac inauguró el techado del Club Deportivo Media Agua

Sergio Uñac, cerró esta tarde su visita al departamento Sarmiento con la inauguración del techado del Club Social y Deportivo Media Agua.





Además se firmó un convenio con la Liga de Fútbol para la entrega de un aporte económico destinado al desarrollo de actividades en cada uno de los clubes de las distintas localidades del departamento.





El acto comenzó con el descubrimiento de una placa recordatoria y el corte de cintas que dejó inaugurada la iluminación del club y su techado.





Estuvieron presentes además el ministro de Minería, Alberto Hensel; el secretario de Ciencia, Tecnología e Innovación, Tulio del Bono; el secretario de Deportes, Jorge Chica; el intendente Mario Martín; el diputado departamental Federico Hensel; el presidente del Club Media Agua, José Furio; demás funcionarios, dirigentes, público en general.





La superficie cubierta es de 1600 m2 con 14 columnas (perfiles metálicos dobles de tipo alveolar) que constituyen la estructura principal, unidos entre sí por 7 arcos transversales, alcanzando unos 10 m de altura máxima.





El Club Social y Deportivo Media Agua es una de las instituciones más jóvenes del hockey sobre patines, que comenzó sin sede propia, entrenando en el Polideportivo Municipal. Pudieron adquirir terreno propio. Primero se construyó el playón como base para la cancha. Luego se hicieron las barandas, los parapelotas, sanitarios y vestuarios en colaboración conjunta con la Secretaría de Deportes. Finalmente, en 2018 se comenzó la construcción de la cubierta.





El secretario de Deportes, Jorge Chica, señaló durante el acto: "Somos el brazo ejecutor de esta política de Estado, porque el gobernador reconoce el esfuerzo que hacen ustedes. Desde hace 70 años las instituciones deportivas no tenían infraestructura que puedan generar desarrollo".





"Este paso por esta historia lo está desarrollando el gobernador, porque somos sus socios estratégicos junto a los dirigentes y los presidentes de los clubes. Por primera vez en la historia, los clubes de la Liga del Interior reciben subsidios para el arbitraje, y 14 entidades deportivas a través del programa Yo Amo mi Club han recibido más de 3 millones de pesos para que hoy veamos este piso que se hizo con recursos del programa y otros ministerios", añadió Chica.





A su turno, el intendente Mario Martín dijo que "el deporte genera que los chicos aprendan valores para que fomentan la disciplina, el respeto, saber jugar en equipo para llegar a un resultado final feliz".





El mandatario municipal agradeció los subsidios y las obras: "Debe ser una de las cosas que me pone más feliz, poder cortar cintas que permitan desarrollar infraestructuracomo es este techado de este club".





Agregó que "el departamento tendrá su quinto playón polideportivo que se inaugurará el próximo viernes con un programa municipal y es nuestra intención es que cada distrito del departamento tenga su playón para que todos los chicos tengan la misma posibilidad de desarrollar la disciplina deportiva".





Por su parte, el presidente de la Federación Sanjuanina de Patín, Guillermo Velásquez, indicó que "es un honor para nosotros estar y ver esta obra es muy importante", y agradeció al gobernador "por su ayuda permanente".





Seguidamente, el presidente del Club Media Agua agradeció a las autoridades la obra del techado y señaló que "es un club social y deportivo para toda la comunidad de Sarmiento, aunque tenemos solo hockey sobre patines por el momento, pero queremos integrar otras disciplinas".





La comisión actual del club quiere "formar dirigentes, para que la próxima asamblea puedan existir personas capaces de continuar con esta tarea. Pero no me quiero ir sin que la sede tenga el cierre perimetral y el salón de usos múltiples".





El acto finalizó con la palabra del gobernador, quien agradeció al intendente "por ser parte del proyecto y por permitir que puedan soñar juntos que San Juan se merece un destino promisorio y que Sarmiento es de los departamentos del interior quizá más bellos y pujantes que tiene la provincia". El primer mandatario también agradeció al diputado Federico Hensel por ser parte de un bloque y de un proyecto que ha revolucionado la provincia y que ha aprobado cada una de las iniciativas enviadas por el ejecutivo a la Cámara de Diputados.





Uñac agregó que "en el Club Social y Deportivo Media Agua escuchar la historia por la que pasa de cada uno de los dirigentes del deporte en la provincia nos hace sentir que el Gobierno de la Provincia en estos tres años no ha equivocado su camino cuando dijimos que los socios estratégicos de esta revolución deportiva eran los deportistas y también los dirigentes deportivos".





"Por eso hicimos ese proyecto estratégico donde el Estado destina por obligación, dentro del presupuesto provincial, fondos que van a mejorar la realidad del deportey no disponer por ahí lo que iba sobrando de un presupuesto y en función de esas sobras era lo que le llegaba a cada una de las instituciones deportivas", acotó el gobernador.





El mandatario reiteró su compromiso con el deporte como uno de los pilares de su gestión al señalar: "Me da mucho orgullo haberme comprometido hace más de tres años en decir que el deporte debía ser una política de Estado en la provincia y haber cumplido la palabra empreñada con aportes a los deportistas y a cada uno de los dirigentes, con mucha inversión en infraestructura. También ha sido importante la generación de eventos deportivos que sirven para potenciar el turismo, pero también para posicionar a la provincia dentro del contexto internacional y nacional".





"Estoy seguro de que este camino trazado y transitado conjuntamente con los intendentes municipales tiene un solo objetivo general y es que todos los chicos tengan mejores oportunidades", dijo.





Uñac se mostró convencido de que "el Estado debe ampliar su horizonte, y la salud, la seguridad y la educación son partes de lo que debe hacerse pero en definitiva no es todo, porque hay nuevos desafíos que impone la modernidad y quizá a la educación hay que complementarla con el desarrollo deportivo, para que los chicos tengan una formación intelectual y física de calidad".





Más adelante el primer mandatario indicó que "el Gobierno está haciendo lo que debe hacer, que es devolverle a la sociedad lo que esta hace por el Gobierno pagando sus impuestos, cumpliendo con sus tributos. Estamos haciendo lo que los chicos de este departamento se merecen".





Para concluir, la primera autoridad provincial hizo mención a la decisión del presidente del club de redoblar la apuesta y que no se irá de la institución hasta que no concrete el cierre perimetral de las instalaciones y él, como gobernador, a través del Ministerio de Minería y con el intendente, trabajará para concretar no solo esa obra sino también un salón de usos múltiples".





Beneficios para productores

Posteriormente tuvo lugar la entrega de máquinas destinadas a los productores agrícolas del departamento. Se trata de tres colocadoras de mantas (mulching) plásticas con cintas de riego para proteger cultivos de efectos climáticos adversos. El costo costo total del proyecto ascendió a $1.560.000, siendo $ 1.090.000 aportado por la SECITI tras una solicitud al Consejo Federal de Ciencia y Tecnología (COFECyT). La Municipalidad de Sarmiento invirtió los $ 470.000 restantes.





La maquinara permitirá a los productores locales:

Sumar competitividad a la actividad productiva de melones de la zona, incorporando equipos tecnológicos en las etapas de cultivo de semillas y trasplante y sembrado.

Mejorar la calidad del producto final y la rentabilidad de los productores de melónde Sarmiento.

Reemplazar equipos importados que hoy los productores deben alquilar impactadoen sus costos totales productivos.

Diseñar y construir localmente modernos equipos de cultivo para los productores deSarmiento de melones, en particular maquinarías de colocación de cobertura plástica(mulching) y colocación de manqueras de riego, equipos de trasplante y equipossembradoras. Se construirán en total 9 equipos, conjunto integrado por: 3 colocadoras de mulching plástico con cintas de riego; 3 trasplantadoras; 3 sembradoras. Esta cantidad surge como la necesaria para asistir en forma rotativa a unos 100 productores.









Cámaras de seguridad y semáforos

El Gobierno provincial, a través de la SECITI, destinó $ 300.000 a la compra de semáforos y cámaras de seguridad, mientras que el municipio aportó $ 130.000.





La compra e instalación del equipamiento de semáforos y cámaras de seguridad le permitirá al municipio avanzar en el proceso de mejoramiento urbano y garantizar la seguridad de los vecinos.





A través del Programa TIM, que son aportes de la Secretaría de Estado de Ciencia, Tecnología e Innovación, la idea es elevar los indicadores de desarrollo de los municipios, articulando de manera eficaz conocimiento, innovación tecnológica y desarrollo local, para contribuir a su desarrollo sustentable, en concordancia con las políticas y estrategias de la Provincia.





Desde el organismo estatal consideran oportuno apoyar las gestiones municipales en la incorporación de tecnologías en favor de los servicios que brinda o pretende poner a disposición de su comunidad, así como impulsar el fortalecimiento de los gobiernos locales a través de la innovación tecnológica y la transferencia de conocimiento contribuye a consolidar políticas nacionales y provinciales de impacto local, que apunten a logar mejor y mayor aprovechamiento de los recursos disponibles.