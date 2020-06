Uñac: "Hoy, la FNS 2021, es un escenario que no está en el horizonte de los sanjuaninos"

Si bien la provincia se mantiene con buen estatus sanitario, el contexto de la pandemia hace que la fiesta mayor de los sanjuaninos no sea una actividad prioritaria actualmente.

Si bien la provincia tiene más del 90% de las actividades económicas habilitadas gracias al buen estatus sanitario en el marco de la pandemia por coronavirus, pensar en eventos populares no es una prioridad y podría ser una situación favorable para la propagación del virus. En este contexto, el gobernador Sergio Uñac manifestó a sanjuan8.com acerca de la edición 2021 de la Fiesta Nacional del Sol que “todavía no nos hemos sentado a mirarlo”.

El primer mandatario provincial fue claro respecto a los eventos de gran concurrencia de público: “Ni siquiera se ha puesto en la mesa de discusión, eso acelera el nivel de contagio en el caso de que alguno de los asistentes sea COVID-19 positivo y es una situación delicada. Nada hace pensar que durante este año pueda haber algún evento grande en la provincia, de ninguna naturaleza”.

Respecto a la nueva edición de la FNS, que en épocas de normalidad se celebraba en febrero, explicó que “el año que viene se verá si hay ánimo en los sanjuaninos, ganas de participar. Yo creo que no es momento hoy de analizarlo, pero son cosas importantes para San Juan. El problema es que en el marco de la pandemia no es bueno entrar en ese análisis”.

Uñac destacó a este medio que aún no ponen sobre la mesa la discusión de la ejecución o no de la edición 2021 de la fiesta mayor de los sanjuaninos. “Hoy hablar de algún evento deportivo o artístico-cultural, como lo es la Fiesta Nacional del Sol, es plantear un escenario que no está en el horizonte de los sanjuaninos. Eso es hoy. Cuando la pandemia pase y trabajemos la pospandemia, es probable que podamos volverlo a poner en la mesa de discusión”.