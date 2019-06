Uñac, gobernador reelecto: "La convocatoria es construir no sólo una provincia, sino un país con oportunidades"

Con un resultado provisorio del 55.43% que lo ubica como ganador de la reelección en el cargo de gobernador, Sergio Uñac brindó una conferencia de prensa ante los medios locales y nacionales. En su mensaje remarcó que "la convocatoria es que podamos construir no sólo una provincia, sino un país con oportunidades para todos".

Por otro lado, habló de la implementación de su proyecto a nivel nacional: "Lo que logramos en San Juan, el concepto de unidad que nos permitió dialogar, escuchar y acordar, son cualidades que se habían perdido en el orden nacional y es probable que ese modelo pueda servir y permita alcanzar puentes de unidad en el PJ" . Y subrayó, "quedo a disposición de mi partido y si de algo sirve lo que hemos hecho en San Juan, estoy dispuesto a ofrecerlo en el orden nacional para alcanzar el concepto de unidad para no discutir nombres sino proyectos y modelos, que es lo que los argentinos están esperando" .

La victoria en San Juan del PJ fue la 9° derrota consecutiva provincial de Cambiemos. Al respecto, el gobernador afirmó que "la situación política que deteriora lo social complica al Gobierno nacional y eso no basta con un análisis, sino con hechos concretos para que los argentinos vean que la situación empieza a mejorar". Sin embargo, a la hora de sugerir un candidato a presidente de Cambiemos, Uñac dijo que "debería ser el propio Macri, la lógica indicaría que si se corre es que no funcionó el proyecto que él propuso, y si no funcionó con él, por qué funcionaría con alguien que es de su mismo proyecto político".





Para finalizar, remarcó de su mensaje: "La convocatoria es a que podamos construir no sólo una provincia, sino un país con oportunidades para todos".