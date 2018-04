Uñac fue recibido por Francisco en el Vaticano

Sergio Uñac fue recibido durante la mañana del miércoles en el Vaticano por el Papa Francisco, al término del tradicional oficio de la misa que el líder católico brinda en la Plaza San Pedro. El mandatario sanjuanino estuvo acompañado por su esposa, Silvana Rodríguez, en el emotivo encuentro. Al estrechar su mano, el gobernador le entregó un presente que consistió en una réplica del bastón de mando con el que asumió con la inscripción "El verdadero poder es el servicio".





El gobernador se mostró asombrado del conocimiento que tiene el pontífice sobre la provincia y destacó la importancia del recibimiento: "Fue un encuentro muy fuerte y que lo veníamos intentando hace tiempo", afirmó.





Uñac estuvo presente durante la celebración de la misa, luego de la cual pudo dialogar con el Papa. "Es una persona importante con un accionar que ha llegado a cada uno de los rincones del mundo", enfatizó.





La audiencia se acordó durante el Encuentro de Católicos con Responsabilidades Políticas al Servicio de los Pueblos Latinoamericanos, que se desarrolló en Colombia y que contó con la participación del mandatario sanjuanino junto a otros líderes políticos católicos de Latinoamérica.





En ese momento, el gobernador se había mostrado en sintonía con las ideas de Francisco, poniendo en valor una afirmación del pontífice, quien había asegurado que "no se puede gobernar sino lo hace con humildad y con respeto". Reflexionando sobre estas palabras del Papa, Uñac aseveró que "esta expresión hace explosión en varios de los dirigentes que no nos damos cuenta de que, si perdemos esas dos virtudes, evidentemente no estamos gobernando hacia la sociedad, que a mi criterio hay que gobernar con la sociedad para que ellos se sientan representados por sus autoridades".