Uñac fue prudente con el tema presupuestario y dijo que esperan se respeten los porcentajes establecido

El pasado 19 de julio los ministros de la Nación, Nicolás Dujovne y Rogelio Frigerio se reunieron con los titulares de las carteras económicas de las provincias para llegar a un acuerdo en la conformación del presupuesto 2019. Al respecto Roberto Gattoni, explicó que: "Quedó establecido que la Nación se hará cargo de los dos tercio de los recursos que se pretenden reducir en la baja del déficit fiscal por lo que las provincias deberán asumir el gasto por 100 mil millones".





En cuanto a las áreas que se verán más afectadas por los recortes, el ministro Gattoni fue cauteloso. Sostuvo que recibieron las propuestas que hizo la Nación y que en base a ellas, a nivel local, las analizarán y realizarán las combinaciones que sean mejores para la provincia. "Por el momento no hay nada definido por lo tanto no puedo decir qué se verá afectado y qué no. Pero veremos. Además, también llevaremos nuestra propuesta para el próximo encuentro", aseguró el funcionario uñaquista





El gobernador Uñac explicó, en rueda de prensa, que aún no mantiene un encuentro con el titular de la cartera para fijar la propuesta que llevarán al próximo encuentro con las autoridades nacionales. Si bien aún no hay una fecha establecida se estima que a mediados de agosto se juntarán nuevamente las partes.