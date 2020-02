“Evolución es convertir lo que fue un basural en una de las obras más importantes de San Juan”

La cuenta regresiva terminó. Este martes, San Juan comenzó a vivir una nueva edición de la Fiesta Nacional del Sol, bajo el lema “Evolución”. En este marco, el gobernador Sergio Uñac dio su discurso inaugural en el que remarcó que “evolución es que donde fue un basural, hoy es una de las obras de infraestructura social y cultural más importantes que tenemos los sanjuaninos”.

En el acto, que se realizó pasadas las 21 de este martes en el Costanera Complejo Ferial, participaron autoridades locales, nacionales e internacionales, entre ellos el gobernador de San Luis, Alberto Rodríguez Saá; el gobernador de Elqui, Gonzalo Chacón; el alcalde de Vicuña, Rafael Vera; el intendente anfitrión e Chimbas, Fabián Gramajo; legisladores y ministros.

“Siento orgullo de haber tenido la enorme decisión política, no sólo mía sino de los sanjuaninos y del Gobierno Municipal de Chimbas, de que este predio es quizás la síntesis de la evolución misma. Hace muchos años, era un lugar donde los sanjuaninos, d manera inapropiada, veníamos a depositar residuos y escombros, una imagen que nosotros no queríamos. De ahí a la fecha, es un lugar donde no solamente nos convocamos los sanjuaninos, sino el turismo nacional e internacional que viene a la fiesta y nos permite de esa manera apuntalar y desarrollar actividades nuevas que llegaron para quedarse, como el desarrollo del turismo”, dijo el gobernador en su discurso.

Por otro lado, el primer mandatario provincial agradeció “a quienes desde la crítica constructiva nos permitieron evolucionar en el pensamiento y pensar que este lugar, a orillas del Río San Juan, podía ser un lugar convocante para quienes creemos que una mejor sociedad se construye con un diálogo y una predisposición permanente, a mirar que en la expresión de todos podemos encontrar una verdad que puede ser superadora. Eso también es evolución.”

Además, Uñac dijo que “evolución es pensar que debemos tomar lo mejor de lo que hemos construido entre todos, pero que siempre la mirada tiene que ser puesta hacia adelante, dar paso tras paso pensando que la construcción de sentido y bienestar de una sociedad no la puede hacer el sector público sólo, sino convocando al privado también”.

Asimismo, remarcó la nueva perspectiva de género en la provincia, que se ve reflejada en la FNS. “Un gran porcentaje de los artistas que desarrollan esta gran expresión cultural, son mujeres, que con muchísima dignidad son parte d las cosas que los sanjuaninos nos animamos a hacer”, expresó el gobernador.

Para finalizar, destacó uno de los puntos clave de esta edición de la fiesta mayor de los sanjuaninos que es la sustentabilidad. “Evolución es poder obtener esa certificación de Normas ISO donde lo que fue un basural es una expresión cultural, y donde fue un lugar de depósito de residuos, es una de las obras de infraestructura social y cultural más importantes que tenemos los sanjuaninos”, afirmó, en referencia al predio donde está el Costanera, que anteriormente era un baldío.