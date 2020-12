Uñac entregó más de 600 pensiones no contributivas

Las pensiones no contributivas son un derecho que por ley fue ideado con el propósito y el horizonte de la justicia social, la igualdad económica y el acceso a una calidad de vida digna, en la perspectiva de pensar a la persona como sujeto de derechos. El acceso a una pensión nacional no contributiva es un derecho que tienen todas aquellas personas que no poseen amparo previsional, ni bienes, ni recursos que le permitan afrontar su subsistencia.