Uñac: "En San Juan ponemos al empleo como el valor trascendente de la construcción social"

En el acto, el primer mandatario provincial fue recibido por el secretario general de la CGT Eduardo Cabello, el secretario general de las 62 Organizaciones Peronistas, Juan José Chica y los secretarios generales de todos los gremios que conforman la entidad sindical.





Uñac estuvo acompañado por el ministro de Hacienda, Roberto Gattoni; el ministro de Gobierno (actualmente de licencia) Emilio Baistricchi; el ministro de Infraestructura y Servicios Públicos, Julio Ortiz Andino; el senador nacional, Rubén Uñac, autoridades municipales, diputados y demás funcionarios. También llegó junto al gobernador, el presidente de la Unión Industrial, Hugo Goransky y distintos empresarios de la provincia.





Las obras que se inauguraron en la sede de la CGT comprenden la remodelación de la sala de actos, los sanitarios de mujeres y hombres y el SUM de la entidad sindical.





En este contexto, Eduardo Cabello tomó la palabra y dijo "dudamos con los compañeros sobre tener un acto hoy. De alguna manera lo estamos teniendo, pero no podemos festejar cuando hay argentinos que no tienen trabajo y no saben cómo pasar el día. Teníamos que pensar en eso, pero nos pusimos como meta en la conducción que el día no pasara desapercibido y la mejor manera es trabajar. Y trabajamos, porque nos ayudamos, porque siempre hay una mano solidaria y el gobierno provincial fue más que importante en este sentido" dijo.





Respecto de las nuevas obras que se inauguraron en la sede, Cabello dijo "cuando no arreglamos la casa, creemos que lo que nos está pasando afuera también pasa adentro, y es por eso que pusimos fecha y quisimos mostrar que, aún en los tiempos difíciles, si se puede hacer cosas. Eso es lo que estamos haciendo. No es un esfuerzo solo nuestro. Cuando hay una estrategia, un sentimiento y una pasión en común, nos podemos entender, como en este caso sucede con el gobierno, encontramos esa posibilidad de generar estas cosas".





En cuanto a los desafíos del sindicalismo, el secretario general de la CGT afirmó que el reto está en preparar a los trabajadores, reinventarlos en nuevas tecnologías y no permitir que se queden afuera del sistema laboral.





Posteriormente tomó la palabra el gobernador Sergio Uñac, quien enfatizó en la importancia de la unión de los distintos sectores: "la foto de hoy, donde está el gobierno provincial, muchos de los gobiernos municipales, el sector empresario y el de los trabajadores, muestra lo que es necesario para tener una provincia que 'saca la cabeza' por encima de la media nacional. Eso no es mérito de alguien en particular, es una mirada colectiva y conjunta de las cosas que queremos y nos hemos animado a hacer. Este es el modelo en San Juan, donde ponemos al empleo como el valor trascendente de la construcción social, puente entre la sociedad y el bienestar", remarcó el primer mandatario.





En cuanto a las remodelaciones del edificio de la CGT, Uñac señaló que "La remodelación de este edificio, es de todos ustedes, es de todos nosotros. En definitiva es la casa de los trabajadores, de todos los sanjuaninos. Eduardo me planteo esta necesidad, y me parece que el esfuerzo valió la pena. Se hizo de manera conjunta, decidimos que este lugar sea de prestigio de los trabajadores y no un espacio que se pudiera estar cayendo, y que representara quizás, una imagen que no queremos ni del sindicalismo, ni de los trabajadores, ni de la provincia porque acá existimos todos".





Sobre la realidad actual y San Juan en el contexto nacional, el primer mandatario señaló que "En la provincia tenemos uno de los niveles más bajos de desocupación del país. Eso nos alegra, pero también nos preocupa porque hay aún unas 6 mil familias que no encuentran en el trabajo, el puntal del proyecto familiar. Aquí apostamos a que en la provincia, al empresario le vaya bien, y desde allí poder generar ese círculo virtuoso que apunta a la renta productiva y no a la renta financiera. Por eso celebramos, por ejemplo, la apertura en los próximos días de dos estaciones de servicio que generarán más de 80 puestos de trabajo; la nueva Planta de Frigorífico que abrirá 140 empleos más. Nos merecemos otro destino, que lograremos a través del concepto de unidad", cerró.





Al finalizar los discursos, el gobernador y demás autoridades, recorrieron las instalaciones recientemente remodeladas de la CGT local.

(Fuente: Gobierno)