Uñac, sobre el túnel mendocino: "No vamos a competir con Libertadores, no nos ocupa"

Luego de que el gobierno sanjuanino se enterase del anuncio que Guillermo Dietrich hizo en Mendoza, horas después de haber visitado la provincia, el primer mandatario Sergio Uñac se refirió al nuevo túnel mendocino.









"Nosotros no vamos a competir por Libertadores (por el Paso) porque no nos ocupa. Creemos que los pasos se complementan y no computen. También sabemos que el Túnel de Agua Negra debe ser una realidad y lo venimos planteando", aseguró.





Asimismo, expresó su credibilidad en la lógica del gobierno nacional en este sentido, recordando que está vigente el financiamiento del BID. "Sí hay que reconocer que hubo demoras. Que los meses estuvieron pasando y que no hubo las negociaciones necesarias", remarcó.









Sobre la promesa de prontas novedades que había planteado el ministro de Transporte, Guillermo Dietrich, en su visita a San Juan, en la mañana del martes, sostuvo que van a "esperar" a que se concrete el encuentro entre el funcionario macrista y su par chileno.