Uñac sobre el mensaje de Macri: "Debió ser más claro y reconocer la derrota"

El primer mandatario provincial hizo observaciones del mensaje que dio el presidente tras las elecciones primarias. "Primero debió reconocer la derrota; segundo, convocar a los sectores para analizar la situación económica, Política y social del país; y tercero, seguir en competencia, porque el 27 de octubre son las elecciones generales nacionales", destacó.





En este marco, el gobernador instó a Macri a seguir un camino de diálogo y a asumir responsabilidades. "Ayer el presidente pidió un mea culpa a la oposición. En todo caso, lo deberemos hacer todos no sólo un sector", explicó. Y agregó, "no nos estamos entendiendo, no hay un camino de diálogo y menos nos está entendiendo la sociedad con las acciones que se están tomando desde el Gobierno Nacional".





Por otro lado, habló de la situación de la crisis económica nacional luego de las PASO. "Espero que podamos detener este camino ascendente del dólar, del riesgo país, de la tasa de Leliq, que en definitiva es la tasa de referencia con la que se tienen que endeudar los empresarios chicos, medianos y grandes en nuestro país. Con esa lógica, no va a haber inversión y menos empleo, en Argentina", expresó.