Uñac sobre el 24 de marzo: "Reafirmamos el compromiso con los valores democráticos de nuestra sociedad"

La presidenta de Abuelas de Plaza de Mayo, Estela Barnes de Carlotto, renovó hoy el pedido de memoria, verdad y justicia al cumplirse 43 años de la cruda época en la Argentina.



Carlotto planteó que mientras las Abuelas tengan vida, seguirán manteniendo viva la memoria y opinó que "el día que no estemos ninguna abuela, los nietos –que ya son parte de nuestra institución- van a seguir buscando respuesta a las tres consignas de memoria, verdad y justicia".

"Esto no tiene tiempo, sino que tiene que tener respuestas. La sociedad no tiene que quedar en blanco con una historia tan tremenda que fue totalmente clandestina y, por eso, esta oscuridad e incertidumbre que nos agobia desde hace tantos años. Pero hay persistencia y herederos para seguir", apuntó.