Uñac dijo que el 2017 cerrará con la menor cantidad de robos de vehículos en los últimos 8 o 10 años

El gobernador Sergio Uñac dio una entrevista exclusiva en Estudio 8, donde brindó detalles de su gestión, de la posibilidad de ir por un segundo periodo como primer mandatario provincial, de la reorganización del PJ nacional y de la importancia del nuevo sistema de Justicia para la seguridad, entre otros temas.





"La gente está más protegida y no es sólo una percepción, es un dato real que bajó el delito", sostuvo el gobernador. Se trata de la valoración de Flagrancia, que en cuestión de días puede resolver situaciones procesales y dictar sentencia, instancias que con el antiguo sistema podía demorar años.





En este sentido, dijo que "el 2017 cerrará con la menor cantidad de robos de motos, autos, camionetas y camiones y delitos contra la propiedad, de los últimos 8 o 10 años".





Uñac sostuvo que "en el 2018 se sancionará la ley de coparticipación municipal, con todo lo que esto implica". Más que un sistema de premios y castigos, el gobernador explicó que esto, de manera paralela, le da una mayor responsabilidad a los intendentes porque tendrán una autonomía a través del otorgamiento de un porcentaje que deberán administrarlo sin perder el equilibrio fiscal.





Si bien la confirmación de que este sería el último año que el Poder Ejecutivo pague el plus de fin de año, no es precisa, el gobernador dijo que "es probable" que no se otorgue más. "Es un esfuerzo porque queremos reconocer el trabajo del sector público, pero buscamos achicar el gasto y ser más austeros", dijo.





Además, reafirmó que ayudará a la reorganización del PJ nacional desde la provincia, porque sus horizontes están en San Juan. En este sentido dijo que le gustaría obtener un segundo mandato como gobernador, que sería lo ideal para no interrumpir el proceso. Dijo que considerará la reforma de la Constitución Provincial respecto a los tres mandatos consecutivos a los que está habilitado el gobernador.

Por otro lado, se refirió a los cambios en la Corte de Justicia como "saludable". Es que el ministro Juan Carlos Caballero Vidal presentó su renuncia para evadir las acusaciones que tiene en contra por estar sospechado de colaborar con la última dictadura militar y cometer delitos de lesa humanidad.





Entre los proyectos que desea concretar, el gobernador destacó que pronto licitarán la segunda etapa del sique El Tambolar; la ciudad deportiva para permitir la modernización del deporte y la construcción del nuevo penal para mermar la superpoblación en la cárcel, entre otros.





También comentó que se reunió con los familiares de uno de los sanjuaninos que forma parte de la tripulación del submarino ARA San Juan, desaparecido desde hace 8 días, y que "pasa el tiempo y cada vez nos ponemos más nerviosos, pero la ayuda internacional nos va a permitir tener un final feliz". Y agregó que, "estamos muy apenados con esta situación y no creo que haya un solo sanjuanino que no piense de esa manera, desde la solidaridad y lo humano".





Mirá la nota completa:

Embed