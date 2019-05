Uñac: "Cristina puede ser candidata del PJ, pero ella es la que se tiene que expresar"

/// Por María Eugenia Vega









Aunque utilizó la cintura, para evitar ahondar en el tema, aseguró con voz firme que "el peronismo va a terminar unido. Puede ser Cristina la candidata, pero ella tiene que expresarse. No la pueden hacer candidata, si ella no se expresa. Es una gran oportunidad para ella y una posibilidad, pero el Partido Justicialista tiene una cartera de muchos dirigentes y hay que ver qué pasa", remarcó.

















En ese contexto, aseguró que esto no divide más las aguas en el PJ, pero opinó que lo más importante es pugnar para que la unidad pueda lograrse. "Me parece que hay que bregar y mucho para construir un concepto de unidad. Que vaya el que sea, pero que todo el justicialismo y el pueblo argentino puedan acompañarlo".













Con los permisos para expresarse desde la distancia, en el marco de un panorama electoral que desfavorece al gobierno de Macri, Uñac señaló que "no está retirado de lo nacional", pero aclaró que está "abocado al orden local"; y en este sentido, hizo hincapié en encontrar unidad en lo los roles que desempeñan los pejotistas desde cada lugar que le toca.

















Anteriormente a estas afirmaciones, y consultado por la prensa sobre la posibilidad de que Schiaretti tenga un lugar fundamental en el frente federal, aseguró que "de acuerdo a lo que charló con el gobernador de Córdoba"; "tengo entendido que no tiene ese tipo de aspiraciones. No lo vi en esa posición", comentó. Por último, dejó en claro que su posición ante este panorama electoral no está definido. "Yo voy a conversar con todos los sectores, pero las definiciones se tomarán más adelante", selló.