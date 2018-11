Uñac calificó de dificultoso el pago del plus de fin de año para el sector privado

El primer mandatario local explicó que ya informaron que en San Juan no se les dará plus de fin de año a los estatales, debido a que la Provincia viene haciendo el esfuerzo de pagar la cláusula gatillo, a los fines de que los estatales no pierdan el poder adquisitivo frente al flagelo de la inflación.

El plus de fin de año, de $5.000, acordado por el Gobierno nacional y la CGT será obligatorio para el sector privado, según anunció el ministro de Producción Dante Sica. Ante esto el gobernador Sergio Uñac argumentó que sin dudas es un esfuerzo a valorar, pero lo calificó de esporádico y dificultoso. "Será muy difícil para el sector privado porque está atravesando por un momento muy delicado. Sin embargo es muy necesario para los trabajadores", argumentó.