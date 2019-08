Uñac alentó la idea de Fernández de consensuar cambios en la Ley de Coparticipación

"Es necesario una rediscusión sobre la Ley de Coparticipación para construir un verdadero país federal. Es una gran definición la que hizo Fernández", remarcó Uñac sobre los dichos del candidato a presidente por el Frente de Todos, Alberto Fernández, en una conferencia para los medios mendocinos.













Asimismo, el mandatario sanjuanino reconoció que se torna dificultoso debatir en este aspecto, cuando se trata de dinero y redistribución. "Pero en San Juan hemos podido hacerlo con los municipios, hemos llegado a un acuerdo y por eso tenemos una nueva Ley de Coparticipación municipal", señaló y remarcó: "Creo que este ejemplo es válido a nivel nacional y que suma que los gobernadores lo pongamos en el tapete; primero el sentido de discusión y después la razonabilidad para entender que pueden haber más fondos, pero que nosotros podemos colaborar, también".













En este sentido, señaló que "en primer lugar hay que discutir cuánto de la masa primaria que le corresponde a las provincias". "Esto ha variado, con el 60% se queda Nación, siendo que tiene ínfimas obligaciones con respecto a las provincias. Además el estado nacional nos han transferido nuevos mandatos en salud, seguridad, educación, etc", dijo. Por último, manifestó que lo más razonable sería discutir en segundo término los porcentajes coparticipables de cada distrito.

















El lunes se hará la presentación judicial por la "sensible" baja que habrá en la recaudación sobre los fondos de Nación, tras las medidas adoptadas por el gobierno macristas, ante la debacle financiera post elecciones. "No nos oponemos a la medida, lo que decimos es que si venimos sosteniendo situaciones, como San Juan, intentando mantener el pago de salarios a la administración pública, el pago de contratos, además de asumir las que son de índole nacional, como el pago de certificado de obra pública; lo que entendemos es que no podemos seguir teniendo carencias. Ellos pueden tomar medidas sólo con la plata que le corresponde a Nación", señaló.