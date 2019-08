Una sanjuanina sufrió un accidente en Mendoza y necesita 500 mil pesos para la operación

Virginia Luna, tiene 40 años, el pasado 20 julio viajó con sus amigas a Penitentes para celebrar el Día del Amigo. Al tirarse con un deslizador en la nieve, golpeó contra un muro de contención y sufrió una seria lesión en la tercera vértebra lumbar. Necesita ser operada urgente, pero la obra social les informó a sus familiares que no cubre la cirugía porque fue durante una actividad de alto riesgo. El costo, aproximado, de la intervención, más los insumos ronda los 500 mil pesos. Su familia está desesperada porque hace 13 días que no se pude mover.









Su esposo, Jorge Brizuela, contó que desde el hospital Central, en donde se encuentra internada su esposa, descartaron el traslado a la provincia porque la lesión compromete la médula. Desde hace 13 días, él junto a las amigas de su esposa, viajan a Mendoza para poder cuidar a Virginia que se encuentra totalmente inmovilizada.









El matrimonio ya comenzó los trámites judiciales para que la obra social de los estacioneros se haga cargo de la cirugía. Algo que rechazaron en un primer momento. De todos modos Jorge no sabe cuándo se destrabará eso y mientras tanto la vida de su esposa corre peligro.









"Ella está lista para la operación, pero hasta que no se destrabe el tema de las prótesis, por parte de la obra social, no podemos hacer nada. Sumado a que no tenemos el dinero aproximado para los gastos de la cirugía", explicó Brizuela a sanjuan8.com





Los vecinos de Media Agua, de donde son oriundos, están haciendo colectas y rifas para ayudar a la familia. Jorge no tiene una cuenta bancaria, pero a la persona que desee ayudar puede llamar al 2645142180.