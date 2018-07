Embed

Yamile Moral, es una exitosa modelo sanjuanina que triunfa en el mundo del modelaje en Panamá. En 2015 fue víctima de una violación de privacidad con la publicación de fotos de ella posando desnuda. A raíz de ello publicó, en sus redes sociales, un fuerte texto en contra de la violencia, el bullying y el cyberbulling.

"No tienes idea el daño que le causas a una persona con tu puta discriminación. Quién te crees que eres para señalar y juzgar?... Como muchos saben fui víctima de violencia, difamación y violación en mi privacidad. Todavía en situaciones de vida, amorosas o laboral, tengo que dar explicaciones por el daño que una vez un "hombre" me hizo (...)". Ese hombre que menciona la joven modelo es su ex pareja a quien denunció como el creador de las cuentas falsas de Instagram en donde se publicaron fotos de ella desnuda, algunas reales otras falsas.





En su publicación Yamile Moral se manifiesta en contra de este tipo de ataques y pondera el rol de la mujer, "porque fue una mujer quien te diera el SER ! Después no te ensucies el alma hablando de moral, alardeando de campañas contra el maltrato a la mujer, bullying y cyberbullying", escribió.





Finalmente dio un mensaje para todos aquellas personas que se vieron afectadas por este tipo de actos motivando a levantarse y seguir adelante, "prefiero morir de pie, que vivir de rodillas", manifestó.