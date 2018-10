Una mujer de Valle Fértil se quedó con el primer premio de la Fiesta de la Semita

La mujer agradeció a sus hijas y recordó a su madre. "Ella me dejó de herencia todo lo que se, me pasan muchas cosas por la cabeza, me siento muy orgullosa y contenta", señaló mientras recibía el reconocimiento. Adriana, madre de tres mujeres, vive de las ganancias que le genera preparar semitas y pan casero, emprendimiento familiar que lleva adelante hace años. " Estoy muy contenta y feliz", aseguró.

semitas.jpg





Por otra parte el segundo puesto se quedó en Calingasta y la amasadora reconocida fue Teresa Díaz, mientras que el tercer lugar fue para María Pereyra de Capital.





Leé también: Las familias sanjuaninas no quisieron perderse la Fiesta de la Semita





Las ganadoras recibieron por igual, una sobadora, amasadora y horno, elementos de gran valor agregado para la fabricación de este alimento tradicional sanjuanino. Entre el resto de los participantes se sortearon varios premios más.





Fuente: Si San Juan