Una mujer le ganó un juicio al EPRE y deberá ser reincorporada

La mujer fue echada hace exactamente dos décadas sin causa alguna e indemnizada y fue a la Justicia para pedir que la reincorporen y reclamar una resarcimiento económico y tras años de litigar sin resultados favorables en la Justicia provincial, el máximo tribunal del país hizo lugar a su planteo y le ordenó a la Corte de Justicia local que dicte una nueva resolución que restituya a la ex trabajadora y tenga en cuenta su derecho de estabilidad, situación que se dio ahora.





No obstante, no podrá gozar de los haberes que no percibió durante esta pila de años, debido a que en el planteo legal no se realizó este pedido específico. En este punto cabe aclarar que la defensa de Navarro harían un planteo al tribunal superior para que se revea, ya que su abogado entiende que corresponde que ella cobre sus haberes.





Otro de los ítems que deja la puerta abierta para una probable apelación es en cuanto al reclamo que la mujer hizo por considerarse víctima de daños y perjuicios, ya que al no ser invocados ni detallados no fueron tenidos en cuenta.





De esta manera, Navarro no sólo debería volver a sus funciones, sino que su caso sienta un precedente que le abre la puerta a otros reclamos de empleados del EPRE que también plantearon haber sido despedidos sin justificación como son Martín González y Pablo Moya. Est os profesionales demandaron al organismo con el fundamento de que tenían estabilidad y que fueron echados sin sumario previo, además de acusar a Rivera Prudencio de acosarlos laboralmente.

