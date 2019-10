Una joven contó que fue drogada en la plaza Laprida: "Un hombre con camperón me pinchó el brazo"

La historia siguió con la experiencia que habría vivido la sanjuanina que en ese momento tuvo que pedir ayuda a un familiar. "Corrí con la suerte de haber podido pedir ayuda y que los médicos actuaron de manera inmediata y me ayudaron. Chicas no andén solas, es horrible no poder estar seguras en ninguna parte y por favor eviten el contacto corporal con cualquier persona desconocida en la calle". denuncia en twitter.jpg

En cuanto al hombre señalado dijo que se trata de un sujeto de 1.70 y aclaró que llevaba puesto "un camperón" que no recuerda si era de color negro o azul. "Estaba muy asustada y salí de ahí lo más rápido que pude", finalizó la adolescente.

sanjuan8.com intentó comunicarse con la joven, pero no hubo respuesta y desde la Comisaría de la Mujer aseguraron que no había denuncia al respecto.

Horas atrás una joven de entre 18 y 22 años usó su cuenta de Twitter para relatar un suceso que le habría sucedido durante la tarde del martes. La joven de quien se desconoce su identidad explicó: "Hoy en la plaza Laprida a eso de las 20hs un hombre con camperón negro o azul (no lo recuerdo bien) me pinchó el brazo en cuanto lo hizo yo me subí al primer colectivo que se frenó, al segundo de subirme al colectivo me empecé a sentir mal, los oídos me zumbaban", fueron las primeras líneas de un hecho que fue replicado en diferentes perfiles.