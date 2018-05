Una genia del humor en San Juan: Fátima Florez imitó a María Silvia en Canal 8

/// Por María Eugenia Vega









Fátima es lo más, según los críticos argentinos más reconocidos de la farándula. Es que sus imitaciones son brillantes y hoy demostró en San Juan que lo hace porque tiene "ese no se qué", que podemos llamarle virtuosismo, que la hace brillar en menos de un minuto. ¿Qué hizo? Logró imitar a la perfección a la conductora del noticiero María Silvia Martín. Fue sobre el final de la entrevista cuando la invitada se paró y se colocó en medio de la escenografía. Con la idea de representar a Moria Casán para, con ese personaje, convencer a los sanjuaninos a su show, sacó de la galera la perlita de la tarde. En un minuto, pudo capturar los gestos de María Silvia y todo terminó con una cómica interpretación.





No te pierdas las imágenes





Embed







Embed



Una genia. Estaba un poco molesta porque el moño se le caía y aunque el periodista de Canal 8 intentó meter un par de preguntas profundas, ella se miraba de reojo en el retorno del televisor que estaba a metros de su panel. "Pará que se me tuerce el moño y no me puedo concentrar", decía con una sonrisa. Así se presentó Fátima en los estudios de Canal 8 en San Juan. Coronada con una sonrisa de principio a fin, contagió de alegría el piso en pocos minutos. Obvio que la idea era invitar a los sanjuaninos a que estén presentes este jueves en el Teatro Sarmiento desde las 21.30, pero casi no hizo falta recordarlo porque seguro los espectadores tomaron nota cuando vieron la gráfica de su presentación, en pantalla.