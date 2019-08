Una familia recibió la boleta de la luz con un monto que supera los $9 mil

Mientras el dólar se dispara hora tras horas y se mantiene inestable, una familia sanjuanina conformada por una mamá y su hija adolescente recibió la boleta de la luz con un monto que supera los $9 mil.

La mujer usó las redes sociales para expresar el malestar y en comunicación con sanjuan8.com dijo que la boleta del mes anterior vino a $1800. "Me levantó a las 6 de la mañana usó la tetera eléctrica y me voy con mi hija hasta las 17. Vemos tele y usamos una estufa", se justificó la profesional que no entiende el motivo de la exagerada suba.





En relación a este caso, desde Energía San Juan explicaron que habría que estudiar el caso y argumentaron que puede ser por varias razones como exceso de uso de artefactos electrónicos.





Mientras tanto la mujer dijo que no pretendía que le regalen la luz, pero entendió que para un departamento en el cual viven dos personas era una suma demasiado alto.