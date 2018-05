Una experta en tratamientos de abuso sexual infantil capacita a especialistas sanjuaninos

La charla estuvo focalizada en la importancia del trabajo interdisciplinario para la detección y diagnóstico en el abordaje de la situación de abuso sexual infantil a partir de la efectivización de la denuncia.





Además, la especialista capacitó a personal del Centro ANIVI sobre abuso sexual infantil.





Este jueves, disertará en la apertura del Diplomado en Psicología Jurídica y Forense en la Universidad Católica de Cuyo (UCC), bajo la dirección de Carolina Tamagnini y Patricia Salinas.





La diplomatura surge de un convenio entre la Escuela de Capacitación Judicial y la Facultad de Filosofía y Humanidades de la UCC, a través de la carrera de Psicología.





Es el primer diplomado que se realiza en psicología jurídica y forense en San Juan. Hay 150 inscriptos, entre ellos jueces, magistrados y funcionarios del Poder Judicial y psicólogos, abogados y trabajadores sociales que trabajan en el punto de entrecruzamiento de la psicología y el derecho.





Currículo





Médica psiquiatra infantojuvenil y psicóloga clínica graduada en la Universidad Nacional de Buenos Aires. Ha trabajado en el ámbito del maltrato y abandono infantil -en las áreas de prevención, tratamiento y capacitación interdisciplinaria- por más de 30 años en cargos de consultoría y conducción en diversos programas interdisciplinarios para servicios públicos y de voluntariado en Latinoamérica y Europa. Presidente de la ISPCAN (International Society for the Prevention of Child Abuse and Neglect- Sociedad Internacional para la Prevención del Maltrato Infantil) 2009-2012, miembro de la Comisión Directiva desde 1998 hasta 2014 y responsable del Área de Educación, Formación y Recursos (2000-2008). Directora del Centro Regional de Recursos para América Latina (CRRAL) de ISPCAN desde su creación en 2014 hasta la actualidad. Tiene amplia experiencia en formación de recursos humanos y profesionales en la temática de la protección infantil, del abuso sexual infantil (evaluación e intervención) y en la de intervención ante las distintas formas de maltrato infantil. Ha escrito libros y artículos sobre maltrato y abandono infantil en español e inglés, entre ellos: "Abuso sexual infantil: En las mejores familias" (Granica) y "Proteger, reparar, penalizar: Evaluación de las sospechas de abuso sexual infantil" (Granica).