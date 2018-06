Una cardióloga explicó las causas por las que puede producirse muerte súbita en jóvenes deportista

///





El viernes pasado un joven hockista que trabajaba en Tribunales falleció repentinamente luego de sufrir una descompensación cardíaca. Durante la jornada del miércoles un policía que realizaba actividad física en un camping sufrió un desmayo y falleció en el lugar. Ambos eran jóvenes tenían entre 30 y 35 años y realizaban deportes.





Sofía Nievas, cardióloga especializada en rehabilitación cardíaca, habló con sanjuan8.com y más allá de que no hizo referencia puntual a los casos mencionados, alertó sobre las personas que son "aparentemente sanas" y sufren alguna descompensación que termina en una muerte súbita.





La profesional diferenció los conceptos infarto y paro. En el primero de ellos se obstruye una arteria que irriga el músculo cardíaco y muere una zona del corazón. "Al paciente le duele el pecho, le falta el aire, pero entra caminando al consultorio" dijo la especialista.





Mientras que en el paro cardiorespiratorio la persona no respira y es la situación final de un infarto. En muchas de ellas las causas no son conocidas y tienen que ver con la muerte súbita. "Una persona es aparente sana y sufre un paro -no se saben la causas-y desde que comienzan los síntomas puede pasar una hora hasta su muerte" dijo Nievas.





La cardióloga dijo que la alimentación del deportista es rica en grasa y consumen muchas calorías para quemarlas y rendir mejor. "El 35% tiene el colesterol alto y no se cuidan con la alimentación porque no aumentan de peso, por lo tanto, no les preocupa y esto es un riesgo".





La especialista dijo que en cuanto al caso del hockista habría que ver si tenía factores de riesgos, como por ejemplo si fumaba. "Un solo cigarrillo puede producir espasmos de las arterias lo que genera vasoconstricción lo que corta el flujo de sangre y desencadena una muerte súbita causada por el cigarrillo".





Otro factor que podría haber influenciado es una cardiopatía congénita, ya sea de nacimiento o genética, que se manifiesta de edad adulta y si no se descubre es porque no se realizaron chequeos. También es importante conocer el grado de hidratación.





"A veces los deportistas se hidratan poco y esto genera un desequilibrio y cuando el potasio disminuye puede causar la muerte súbita. Por eso es importante que se realizan consultas con nutricionistas en deporte" enfatizó la profesional.





Por otra parte, explicó que los factores de riesgos que tiene un policía es en primer lugar el estrés, debido a la intensidad de las guardias, además que no realizan actividades físicas y son sedentarios. "No basta con realizar fútbol una vez o dos en la semana, es importante realizar una actividad aeróbica como natación, caminata ligera o bici".