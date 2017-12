Una abuela suplica por sus nietos mellizos: "Hace tres años que no los vemos y pasamos otra navidad sin ellos"

/// Por María Eugenia Vega

No todas las navidades son felices para algunas personas que sufren "injusticias". Este es el caso de la familia de Alejandra Jaime (53) quien decidió salir a pedir ayuda de manera desesperada, en nombre de su hijo policía, porque asegura que él no puede hacer denuncias públicas por temor a la reprimenda. Hace tres años que no ven a los mellizos que tuvo con una mujer, Andrea Lorena Marín (34) a quien conoció un mes antes de quedarse embarazada. Esta señora asegura que tiene un régimen de visitas establecido por el 2do Juzgado de Menores, a cargo de María Julia Camus, pero no se cumple. Su hijo, el uniformado Ricardo Varas, cumple mes a mes con la cuota –según asegura- pero no tiene la posibilidad de sacar a los niños de la casa donde viven en Santa Lucía.





"Hace tres años que no vemos a los niños, otra Navidad sin ellos. Ya no podemos más", se lamenta Alejandra, quien guarda con recelo el expediente cargado de denuncias contra la expareja de su hijo. "Esta mujer es peligrosa. Tiene cinco pedidos de captura y varias causas por agresiones y golpes contra sus vecinos. Lamentablemente mi hijo se enamoró de ella sin conocerla y después fue tarde", contó a sanjuan8.com.





Amparados por de Defensoría Oficial que aboga por ellos, Alejandra y su hijo reclaman que se cumpla lo establecido en un régimen de visitas, ya que la obediencia a la cuota alimentaria se acata (por descuento de sueldo) de manera regular. A los mellizos (que ahora tienen 4 años y 7 meses, un nene y una niña) no pueden verlos desde que perdieron contacto con la mujer. "Nadie le exige nada, no puedo entender por qué nadie la controla. Son criaturas y están en peligro", insiste con angustia. Es que Alejandra explica que no tiene buena referencia de su exnuera, por parte de los vecinos, porque dicen que ella deja "entrar" a varios hombres a su casa, un monoambiente que tiene todas las camas juntas.





"Un día me la encontré en la parada del colectivo y estaba con un hombre. Ella se reía y dijo que nosotros no tenemos idea de lo que le hacen a los niños. Lloré durante varios días", remarcó y contó que Andrea tiene cuatro hijos más, pero que la Justicia se los ha quitado. También advirtió que hace varios años la jueza María Julia Camus le quitó los mellizos a esta mujer "porque los golpeaba. Pero los mandó a un hogar de tránsito. No entiendo por qué no nos confió la guarda a nosotros", lamentó.