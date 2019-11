Un sacerdote, duro contra Fernández: "Hay cosas más urgentes que buscar matar niños"

El referente católico se refirió, en cuestiones políticas, a lo que implica que el presidente electo, que aún no comienza su gestión, anticipe un acción controversial para el pueblo, tal como lo es el proyecto del aborto legal. "Me parece una actitud cínica, porque no se puede comenzar a gobernar trayendo una ley en la mano para que nos divida", manifestó. Al respecto, el Arzobispado hará oficial su posición luego de un llamado a conferencia de prensa realizado para la jornada de este miércoles.

















Por otro lado, siguiendo con la línea de repudio a la situación, y calificando de "política" la medida, Cámpora contó en radio Sarmiento que "en una visita de la expresidenta Cristina, en la gestión de Gioja, tuve la posibilidad de hablar con ella en uno de los acto. Uno de los sacerdotes le pidió un avión sanitario. Cuando la presidenta se acercó, me reclamó "qué me va a pedir usted, padre", yo sólo le dije que, si el proyecto del aborto se trataba en el Congreso y se aprobaba, que ella vetara la ley. Cristina lo miró a Gioja y le dijo "haceme acordar de esto flaco", recordó acongojado.

















La actitud de la presidenta se acrecentó positivamente para Cámpora, un día, "cuando la querida Margarita Ferrá de Bartol se acercó a la Catedral y me dijo: tengo un mensaje para usted de la Presidenta, padre! me dijo que había recordado sus palabras y que se opuso al tratamiento de la ley en el Congreso". De esto hace varios años, cuando CFK estaba en el poder.













"Amanecer con estos temas es poner paños de tristeza y angustia en la gente", reflexionó el padre Rómulo Cámpora, expárroco de la Iglesia Catedral, referente de la fe católica en San Juan, en un clima tenso por la posibilidad de aprobar el aborto en el próximo debate. "Jesús es más duro todavía. Dice que aquel que escandalice o le haga algo a un niño, merece que le aten una piedra y lo tiren al mar", remarcó y asumió que le sorprende la actitud de Alberto Fernández, el presidente electo, de querer mandar al Congreso el proyecto de ley del aborto para que se apruebe con rapidez, por un cuestión puramente de salud. "Ya que se habla de los derechos humanos, de tener actitudes de diálogo con todos los pensamientos, nos enfrentamos a una realidad oscura que es la muerte de miles y miles de niños que están por llegar a este mundo", dijo.