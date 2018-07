Un romántico: culminó una carrera y le pidió casamiento a su novia policía

Por: Marcela V. Silva









En tiempos en donde la tecnología ocupa un lugar primordial en la vida de las personas y donde ya casi nada sorprende, una escena que se vivió en la maratón de la Ciudad de San Juan hizo que los románticos y los incrédulos del amor vuelvan a ilusionarse un poco y se queden maravillados con el sorprendente pedido de casamiento de un bombero a una agente. Se trata de Hugo Berón, quien trabaja en el Cuartel de Bomberos de la Policía de San Juan que cuando culminó la carrera que corría sorprendió a su novia con una propuesta de matrimonio.





La pareja de novios lleva tres años juntos y fueron noticia durante la mañana del domingo. Hugo Berón (29) habló con sanjuan8.com y contó cómo conoció a la mujer que lo enamoró, allá por el 2015. "Nos conocimos a pocos días de la inauguración del Teatro Bicentenario. Yo realizaba un adicional y ella un servicio" así comenzaba esta historia de amor. Luego de ese encuentro que evidentemente algo dejó entre ellos comenzaron las charlas, luego las salidas y así la propuesta de noviazgo...pero antes de formalizar, Claudia le explicó que no venía sola, tenía una nena de 12 meses que la acompañaría de por vida. Ese gran detalle, no fue un obstáculo sino todo lo contrario. "Hoy la hija de Claudia es mi hija" explicó sonriente Hugo a sanjuan8.com.





En cuanto a la propuesta dijo que tuvo la complicidad de sus padres, la familia de la novia y todos sus compañeros de running. ¿Por qué en la carrera? Porque ellos se conocieron donde culminaba el evento deportivo y porque ella siempre lo acompaña en cada maratón y por eso al casi terminar los 10 Km, se escuchó por uno de los micrófonos la voz del locutor que llamaba a Claudia Almarcha.





Cuando se acercó al palco le dijeron que Hugo había tenido un accidente y que necesitaba que lo ayudara. "Me quedé esperando que llegara y cuando lo vi venir estaba tan nerviosa que no vi el cartel que tenía en sus manos" relató la joven agente. "Terminé esta carrera, empecemos una nueva" rezaba parte del mensaje que dejó a los presentes con la boca abierta. Y fue así que una vez en la meta, Hugo se arrodilló, sacó un anillo y le propuso matrimonio. El "Sí" no se hizo esperar y luego de un beso eterno los aplausos coronaron el inolvidable momento.