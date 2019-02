Un gran ejemplo: un equipo de rugby fue parte de una campaña de donación de sangre

El rugby es un deporte en el que se forjan muchos valores, como el compañerismo y la unidad. Pero no solo dentro de la cancha, sino también fuera de ella. Esto quedó demostrado por un grupo de rugbiers que decidieron participar en equipo de la campaña de donación de sangre para el IPHEM.





"Teníamos que hacernos uno estudios en el hospital para participar de una competencia y vimos que era buena idea aprovechar la oportunidad para colaborar y ofrecernos como donantes", explicó Nicolás De la Plata, uno de los jugadores de Huazihul.





La mayoría de estos deportistas llegaron juntos al Hospital Marcial Quiroga, donde fueron recibidos por profesionales sanitarios, quienes les informaron sobre cómo es el procedimiento de la donación y cuáles son los análisis obligatorios que se realizan a toda la sangre donada. Esta información predonación permite una autoexclusión por parte del donante, es decir que en caso de no querer hacerse los mencionados estudios o de no cumplir con las condiciones establecidas, puede decidir no donar y retirarse.