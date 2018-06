El joven relató cómo fueron los momentos en los que todo terminó a las piñas, en un encuentro que se disputó este sábado en la cuarta división de la B local. "Es muy triste que estas cosas pasen. Uno va a divertirse y termina de esta manera, algo que es tan lindo como un partido de fútbol, termina así. Evidentemente, hay una falta de autoridad permanente de los árbitros. Nosotros jugamos por pasión, no tenemos sueldo", manifestó. Asimismo, agregó que los agresores fueron denunciados porque pudo identificarlos.

Se trata Emanuel Araya y fue protagonista de una brutal pelea que le costó la salud. El futbolista participaba de un partido entre El Globo y Defensores Argentinos y terminó internado por los golpes que recibió en su cabeza, porque había perdido la conciencia. "Me pegaron de atrás. En el piso, me patearon la cara. Ahí perdí el conocimiento y no sabía quién era ni qué pasó; me desperté en el hospital. Tengo desplazamiento de tabique, no puedo respirar y espero la fecha en que me tienen que operar. Uno de los pómulos lo tengo golpeado y el otro está destruido", confió a radio Sarmiento.