Un eclipse que le puso la piel de gallina a 10 mil personas en Bella Vista

Hay situaciones que son difíciles de describir y quienes vieron el eclipse total de sol en Bella Vista sintieron esa sensación inexplicable de no tener palabras para poder contar lo que se vivió a 170 kilómetros de la capital de San Juan.









Risas, gritos y lágrimas fueron algunos de las emociones que estallaron exactamente a las 5.40. Fue un minuto y cuarenta segundos en donde no hubo una sola persona que no festejará, que no se abrazara o que no brindara con un vino sanjuanino a la sombra del sol que junto a la luna hicieron un fenómeno que no se repetirá en siglos.









Esa magia que sólo el universo logró fue captada por grupos de fotógrafos aficionados que hicieron una fila mirando hacia el oeste y gatillaron infinitamente para lograr la mejor foto.

Muchas de esas personas que llegaron de diferentes puntos de San Juan, del país y del mundo esperaron desde el medio día hasta las 16 que comenzó el fenómeno astronómico que se vio en todo el territorio sanjuanino para vibrar de la emoción.





Los aficionados y profesionales prepararon sus trípodes, sus lentes y esperaron el momento exacto. Esta situación también fue similar en quienes llevaron sus telescopios y ofrecieron de manera gratuita a todos los curiosos que querían ver el sol de color naranja.





Así se vivió el eclipse solar en un pueblo de 600 habitantes de Iglesia y que no olvidara jamás que fue el mejor escenario para ver algo único e irrepetible.