Un café y el cine CPN Cinema fueron reconocidos por favorecer la lactancia materna

La semana de la Lactancia es una oportunidad para que desde los diferentes sectores de la salud se hable sobre la importancia de amamantar y sobre sus beneficios. Y justamente en esta fecha es que decidió resaltar el trabajo que vienen realizando algunos comercios sanjuaninos en pos de la leche materna.





Durante la mañana de este jueves se entregó una placa a un café céntrico y al cine CPN Cinema. "Favorecer la lactancia materna" fue el mensaje que se intenta poner en relieve en una semana que también busca que las empresas se sumen a los espacios amigos-lugares habilitados para que las mamás puedan extraerse leche-.





Silvina Jofré, propietaria del café ubicado sobre calle Rivadavia a metros de España, habló con sanjuan8.com y contó que desde que colocaron el cartel ¿"Mamá necesitás alimentar a tu bebé? Pasá y sentate. El te es gratis" han recibido a varias mujeres que usaron el lugar para dar la teta.





En el verano ofrecen algo fresco como un jugo y en el invierno algo caliente que permite que las mujeres se sientan cómodas. "Nunca me tocó pasar por una situación incómoda, pero he visto a mamás que cuando van al centro no tienen donde sentarse para estar tranquilas", dijo la mujer a sanjuan8.com. La iniciativa del café surgió justamente llegar con pequeños actos que beneficien a las personas que tienen alguna necesidad.





Para mi es bello y yo disfruta de que vengan con sus bebés finalizó Silvana que junto a su marido Eric hace un año que se encuentran en este café a unos metros del centro cívico.





Mirá el video:

Otro reconocimiento se dio en el cine ubicado en el shopping Espacio Center que cuenta con un lugar para que las mamás que requieren privacidad puedan acceder y dar de mamá de manera tranquila.





Más espacios amigos





En las próximas semanas se inaugurarán cuatro espacios amigos más en diferentes facultades de San Juan y otro en la Legislatura Provincial.