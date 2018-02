Ulises Bueno en San Juan: "Rodrigo me diría que pare la pelota y disfrute un poco más"

Ulises Bueno llegó a San Juan y a horas de su show en el escenario mayor de la Feria Temática en el Parque de Mayo de la FNS 2018, brindó una entrevista para el Diario de Mariana, programa que se emite en Canal 8.





El cordobés recordó al legendario Rodrigo, su hermano, y dijo que él hoy le diría "que pare la pelota y disfrute un poco más". Es que el músico está en pleno momento de gloria en su carrera artística y trabaja de martes a domingo, "en invierno, con suerte, es desde los miércoles", aseguró. Y agregó que "en los pocos tiempos de descanso, me la paso durmiendo y no quiero que sea así, es por eso que le pedí a mi representante trabajar menos".





"Tengo 32 años y desde hace mucho no tengo tiempo de disfrutar, ni siquiera de gastar el dinero que voy ganando", dijo el cantante.





Este permanente contacto con la noche lo acercó a las malas amistades y a caer en la drogadicción. Pero desde hace un tiempo Ulises decidió apostar por una vida saludable y está en rehabilitación y alejado de los estupefacientes.





"Salir de la adicción es una lucha diaria. Esto significa que tener tropezones no está mal, el hecho está en levantarse con más fuerza y decirse a uno mismo que esto no me va a volver a pasar", afirmó.





Ulises cantará esta noche ante decenas de miles de personas que lo irán a ver al Parque de Mayo para bailar y disfrutar del espectáculo de uno de los mejores cuartetos del país.