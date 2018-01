UDAP puso el grito en el cielo contra Macri por modificar la paritaria nacional

Con la firma del presidente, el decreto modifica la ley de financiamiento educativo de 2006 e iguala la representación de todos los sindicatos que participan en la discusión nacional. Hasta ahora, Ctera (perteneciente a la CTA que lidera Hugo Yaski) tenía cinco miembros en la mesa paritaria y el resto de los gremios (Sadop, UDA, Amet y CEA, los cuatro enrolados en la CGT) sólo uno por sindicato.





Esto no cayó para nada bien. La titular de UDAP, Graciela López dialogó con sanjuan8.com y señaló que esta medida no los amedrenta para nada y que seguirán luchando por los derechos de los docentes."Rechazamos y repudiamos el decreto que modifica la paritaria nacional y queremos que sepan que no vamos a bajar los brazos. Esto es una muestra más de que el Gobierno Nacional persigue a los gremios y toma medidas arbitrarias" sentenció.