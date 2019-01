Tucura quebrachera, la langosta gigante que llama la atención de los sanjuaninos

Según explicó Mariano Hidalgo, biólogo de la subsecretaria de Conservación y Áreas Protegidas de Medio Ambiente, la tucura puede llegar a medir en promedio unos 15 centímetros de largo, aunque hay algunas que llegan hasta los 24 centímetros. Su predador es el aguilucho langostero, pero según los ambientalistas ya casi no quedan ejemplares por lo tanto esto facilita que los insectos lleguen a lugares que antes no lo hacían. Aunque cabe aclarar que en San Juan se registró la presencia de tucura en el año 2009 y 2011.





Este año se han encontrado en Rivadavia, Iglesia, Capital y Chimbas, entre otros, pero son ejemplares aislados. Si bien la especie no tiene hábitos migratorios, es decir que nace y se cría en el mismo campo, su ciclo de vida es de 240 días. Los entendidos dicen que con la escasez de quebracho blanco el insecto se lanza cada vez más sobre las plantaciones de sorgo, soja y pasturas.





Hidalgo explicó que para tranquilidad de la población este tipo de insectos no representa un problema para las personas. Aunque se recomienda no tocarlas, como a todo animal silvestre y remarcó que, por ahora, este ejemplar de langosta no se considera un peligro para el sector productivo de la provincia.