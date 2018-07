Trata de Personas: "Cuando decimos que hemos rescatado a 12 mil personas, los demás países se asombran"

La responsable del Comité Ejecutivo de Lucha contra la Trata de Personas, Ana Copes, habló en exclusiva para el programa A Media Mañana, que emite Canal 8, y brindó los datos finos sobre la situación de Trata laboral y sexual de personas, que forman parte de un gravísimo flagelo en Argentina.









"En este país no la modalidad que predomina no son los secuestros sino los engaños", remarcó la funcionaria nacional, quien además aseguró que la explotación laboral predomina por sobre la sexual y que ambas son comprendidas como Trata de Personas, pero no se le da la misma importancia aunque la tenga.









En la entrevista que realizó para San Juan brindó un breve repaso por lo últimos números estadísticos que guarda el país, en este sentido y manifestó que el trabajo que se logra nunca es una meta cumplida. "Siempre nos ponemos nuevos objetivos", señaló.





Mirá la entrevista completa





Embed