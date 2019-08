Tras las PASO y la escalada del dólar, las ventas en el comercio sanjuanino cayeron un 30%

El día después de las elecciones y la suba de la divisa norteamericana, a los casi 60 pesos, hizo que muchos comerciantes remarcarán algunos productos, esto por no tener una respuesta concreta del valor al cual vender.









Hermes Rodríguez, presidente de la Cámara de Comercio y vicepresidente de la CAME San Juan, sostuvo que este comportamiento de la economía termina perjudicando al pequeño comerciante y al consumidor. "Aquel que hoy por hoy quiere comprar mercadería tiene muchas trabas. En algunos cosas los proveedores venden a dólar billete, en otros no están enviando mercadería", explicó durante una entrevista radial.









Este lunes, algunos comercios decidieron no abrir sus puertas para no vender y no generar pérdidas. En otros casos se produjo el remarque de los productos, en algunos casos, hasta en un 30%."Hoy por hoy, la gente se limita a comprar a lo justo y necesario", explicó Rodríguez.





Fuente: radio Sarmiento