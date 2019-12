Tras la suspensión del Pacto Fiscal, Fernández negocia con las provincias

Alberto Fernández consiguió ayer, luego de una mañana de negociaciones, la foto con todos los gobernadores del país, y le dio forma a la alianza con los mandatarios que había anunciado durante su campaña electoral. Tras el guiño a las provincias con la addenda al Pacto Fiscal que oxigena las cuentas de los distritos, ahora el Presidente tendrá por delante demandas individuales. Con lo cual, la imagen multitudinaria de ayer decantará en cumbres bilaterales, que en algunos casos ya empezaron a realizarse.









La rúbrica de la addenda debió atravesar turbulencias de forma inesperada, cuando por la mañana desde algunas provincias militaron la desactivación de una cláusula que las obligaba a suspender todos los juicios contra Nación. Sucede que en el borrador sólo estaban contemplados los litigios por las medidas pos-PASO de Mauricio Macri, ligadas a la caída de la coparticipación por las modificaciones de IVA y Ganancias. Finalmente, hubo un retorno al texto original y acuerdo. Así, los distritos podrán detener la baja de impuestos locales este año, entre otros puntos.









Uno de los que salió a hablar fue el gobernador Sergio Uñac quien mostró su lado pacífico, en tono de diálogo, manifestando que no habrá aumentos en los impuestos en San Juan, porque pese a la crisis se ha logrado el equilibrio fiscal. Además dijo que no seguirá adelante por un tiempo con los juicios que se le inició a Mauricio Macri en su momento. Precisamente, Fernández en su visita como candidato del Frente de Todos, adelantó que "a las deudas hay que pagarlas" y dijo que "San Juan no es una excepción" por lo que aseguró el dinero, pero los tiempos marcan otros caminos, por lo pronto.

















"La totalidad de las provincias hemos firmado, pero no todas habíamos reclamado judicialmente. Hemos decidido suspenderlo por un año para definir cómo lo vamos a encarar", dijo Sergio Uñac.









"La reunión fue distendida, amena, además del Pacto Fiscal también avanzamos para apoyar las leyes que pidió el Presidente", dijeron a este medio desde un distrito afín a Alberto F. El tono positivo del encuentro fue remarcado por los mandatarios. "Se empieza a dar señales de la promesa de gestionar con todos los gobernadores", dijo un mandatario PJ.







El Presidente llegó a la Casa Rosada luego de presentar el plan de incentivo a la industria automotriz. Y parte del éxito de la foto general la logró un día antes, cuando recibió a los gobernadores radicales Rodolfo Suarez (Mendoza), Gerardo Morales (Jujuy) y Gustavo Valdés (Corrientes), a quienes garantizó que no habrá premios ni castigos por color político, en un mensaje también dirigido a la tropa propia. También el porteño Horacio Rodríguez Larreta tuvo un encuentro con el ministro del Interior Wado de Pedro el lunes. Una charla donde el jefe de Gobierno del PRO logró que no se incluyera en la adenda el ítem que podía recortarle la coparticipación a CABA.













Pero, como era previsible, los pedidos individuales también aterrizaron en la Casa Rosada. En algunos casos fueron atendidos por Wado de Pedro, quien ayer recibió a cinco mandatarios: Mariano Arcioni (Chubut), Alicia Kirchner (Santa Cruz), y tres debutantes en esas tertulias: los peronistas Raúl Jalil (Catamarca), Sergio Ziliotto (La Pampa) y Ricardo Quintela (La Rioja). Este último elevó un clásico pedido riojano: que se contemple una partida extra por el punto de coparticipación perdido en 1988 por la provincia, cuando se parió el sistema de reparto. Además, Quintela rogó destrabar unos $1.600 millones de ese mismo ítem que, dice, la gestión de Mauricio Macri no envío a La Rioja pese a estar en el Presupuesto 2019.













Asimismo, el neuquino Omar Gutiérrez (MPN) consiguió doble promesa en una bilateral con Alberto Fernández: 1) aval para avanzar con el financiamiento internacional para concretar obras viales en la provincia que recibirán una inversión de unos $250 millones. Y, en un eje estratégico, acuerdo para bajar las retenciones a las exportaciones de petróleo, un punto clave para reimpulsar la actividad en Vaca Muerta. La intención es llevarlas del 12% actual al 8% para mejorar la rentabilidad de las petroleras. Gutiérrez también recibió a las operadoras junto al ministro nacional de Desarrollo Productivo, Matías Kulfas, para buscar una recuperación de la actividad en el megayacimiento.





Asimismo, el chaqueño Jorge Capitanich elevó a Alberto Fernández un pedido de los productores girasoleros y arroceros de la provincia, quienes piden un tratamiento diferencial para las retenciones. "El documento plantea medidas como retenciones segmentadas con un sistema de reintegro diferencial, ya sea a través de un CBU o mediante bonos", explicó Capitanich.

El santafesino Omar Perotti (PJ), por su parte, consiguió que Nación mantenga en el distrito los 3.100 efectivos federales que había acordado su antecesor Miguel Lifschitz con Macri para combatir delitos ligados al narcotráfico.

También ayer, los ministros de Economía provinciales, tras puntear la adenda por la mañana, volvieron a reunirse a la tarde en el Ministerio del Interior con Silvina Batakis y Emiliano Estrada, 1 y 2 de la Secretaría de Relaciones con las provincias.

"Fue una reunión positiva, ahora tenemos que ver bien el impacto de cada medida en nuestras provincias", dijo un ministro norteño a este diario. En esa misma sintonía apunta la Comisión creada en la adenda para cuantificar las pérdidas por los decretos de Macri de agosto.

Con los ministros, los funcionarios nacionales dejaron en claro que escasean los recursos, y que el control del gasto deber ser prioridad. Uno de los temas que preocupan a las provincias -y que está bajo análisis- es el déficit en las cajas previsionales no transferidas a la Anses.