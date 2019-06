Tras la reelección, Uñac viaja a Buenos Aires para revisar la deuda de la Nación con San Juan

Luego de haber sido reelecto como gobernador de San Juan, Sergio Uñac viajó a Buenos Aires para mantener una serie de reuniones con autoridades nacionales, entre ellas con el ministro de Transporte de la Nación, Guillermo Dietrich. Según expresó el primer mandatario provincial, el funcionario macrista expresó que no le debe nada a la provincia de San Juan por lo tanto: "Voy a ir conciliar números porque hay algo que no está cerrando. Al parecer ellos hacen los números bastante mal", ironizó Uñac.





El anuncio del viaje fue antes de las inauguración del techado de la cancha de hockey sobre patines del club Colón Juniors, en Capital. Luego del acto, el gobernador partió, desde el reinaugurado aeropuerto Domingo Faustino Sarmiento a Buenos Aires.





La Nación mantiene una deuda con la provincia de $3.500 millones, divididos en su mayoría en trabajos en la Ruta 40 ($2.200 millones) entre otros items, y unos $1.300 millones por labores de Vialidad en diversas obras.









La gestión uñaquista ya había manifestado su descontento ante la demora y la falta de pago de la Nación. En una nota brindada a este medio, el ministro de Hacienda, ya electo como vicegobernador, Roberto Gattoni, dijo que el acuerdo que firmaron las partes, por $880 millones, venció en febrero y que Dietrich, en su última visita a la provincia, había prometido cancelarlo en cuatro veces, pero por el momento no hubo novedades.





Tal cual lo adelantó, una vez que se realizaran las elecciones generales, la administración local se abocaría al tema para tomar una determinación al respecto. Por tal motivo, Uñac viajó a concretar la reunión con los referentes del gobierno de Mauricio Macri.





En cuanto al resto de la agenda, el gobernador no dio detalles y ante la consulta de un posible encuentro con el candidato a presidente Alberto Fernández, manifestó: "No está en los planes, pero no descarto un próximo encuentro con él y con los dirigentes del espacio justicialista que, en definitiva, es mi espacio y del cual soy presidente en San Juan".