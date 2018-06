Tránsito rebelde: el 60% de los infractores no da la cara en el Juzgado de Faltas

El tránsito en San Juan no cumple las reglas como corresponde. En los tres Juzgados de Faltas, donde se archivaron más de 10 mil expedientes que están en trámite por la desobediencia de los conductores, hay un estimado de más de 5000 personas declaradas en rebeldía. Esto quiere decir que han sido notificados de su error, pero no se han presentado ante la autoridad superior para comparecer y recibir la multa correspondiente, según explicaron fuentes oficiales a sanjuan8.com. En este marco, y rebalsados de trabajo con papeles, intentan comenzar con el camino de la informatización.









En estos momentos, hay 1500 rebeldes promedio en cada uno de los Juzgados de Faltas. Ese número comprende a un total de causas que se archivan en un sector de los despachos. El caso es que la tecnología aún no ha tocado la puerta de todos los juzgados y por eso, las demoras son mayores a la hora de emitir fallos.









En un intento por acelerar estos procesos, el Primer Juzgado de Faltas está ideando la manera de informatizar este tipo de cuestiones para así poder emitir cédulas de notificación y así ganar tiempo. Este paso, que es fundamental para el proceso, se realiza antes de que el juez disponga el pedido de arresto o demora de la persona que no cumple con su cita ante su Señoría. Precisamente, este fue el primer juzgado en crear un archivo digital de su trabajo, lo cual aportará al caso porque ya se siente informatizado.





Semana vial, conductores descontentos

Mientras tanto, en la semana de la Seguridad Vial, el Ministerio de Gobierno realiza acciones para dotar de conciencia a los conductores. En este ámbito, los sanjuaninos se han manifestado en repudio contra ellos mismos, participando de una encuesta, que aún no cierra, a través de Instagram que invita a responder si los conductores respetan o no las señales de tránsito. Más del 90% manifestó que las normas no se cumplen.