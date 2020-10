Trabajadores de la empresa Vicunha Textil reclamaron por mejoras salariales

Los empleados manifestaron que el pedido se viene haciendo desde hace varios meses, sin tener una respuesta concreta. A pesar del paro en la puerta, el trabajo en el interior de la fábrica no estuvo afectado.

Este jueves, trabajadores de la empresa Vicunha Textil reclamaron en la puerta de la fábrica por mejoras salariales.

Los empleados manifestaron que se encuentran en desventaja con respeto a sus haberes y piden una actualización urgente. Uno de los trabajadores contó a Canal 8 que por quincena, y dependiendo de la categoría, cobran entre $8 mil y $13 mil. Eso sumado a lo que denominan premios, que rondan los $1.200. Unas 400 familias se encuentran vinculadas a esta fuente de trabajo.

Los empleados remarcaron que no quieren entrar en conflicto con los dueños, pero que hace meses que vienen solicitando esta mejora y no son escuchados. Un punto que destacaron los manifestantes es que se mientras se toman las medidas de fuerzas para ser escuchados, la producción no se ve afectada.