Trabajadores denunciaron a las dueñas de la EMA por abandono de persona

Pese a la promesa de que los hornos de la Electrometalúrgica Andina se volverían a prender en marzo tras estar apagados más de un año, eso no ocurrió hasta el momento. En este marco, los trabajadores denunciaron en sede judicial a las hermanas Carmona, dueñas de la EMA, por abandono de persona.





A fines de febrero estaba estipulado que se firmaría un acta compromiso entre las dueñas e inversores para reactivar la producción, pero ese acuerdo no se concretó. "Agotamos todas las instancias de negociación y audiencias y en las últimas ya no venías sus directoras. El grupo inversor amagó con comprar acciones y no se concretó la continuidad laboral", aseguró el subsecretario de Trabajo, Roberto Correa Esbry, a Canal 8.





En este sentido, destacó que "si en este momento la empresa estuviese produciendo, podría garantizar la rentabilidad de la misma, por el valor del dólar y su producto, que es muy requerido en el mundo. Es un despropósito que esté cerrada", dijo el funcionario.