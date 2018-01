Tope a familiares: la hermana del diputado Cáceres dejó su cargo en Migraciones

Luego de que Mauricio Macri anunciara que no permitirá el nombramiento de familiares de sus ministros en cargos políticos, comenzó la ola de renuncias. Una de ellas es la de Mónica Cáceres, hermana del diputado nacional sanjuanino Eduardo Cáceres, quien se desempeñaba como titular de Migraciones a nivel local. A pesar que la medida no alcanza a otros poderes que no sea el Ejecutivo, el legislador señaló que la determinación la tomaron "por una cuestión de responsabilidad política".

El presidente bajó la orden el lunes, cuando anunció una serie de medidas para reducir en un 25% los cargos políticos del Ejecutivo nacional, con el objetivo, según dijo él mismo, de tener un Estado más ágil, eficiente y transparente. "Creemos que es importante estos gestos e imitar la decisión por una cuestión de responsabilidad política", manifestó a sanjuan8.com el legislador sanjuanino.

Mónica Cáceres presentó su renuncia el lunes, pero recién tomó estado público este martes. Todavía sigue en funciones, al punto que actuó como máxima autoridad local de Migraciones en el proceso de deportación de un ciudadano colombiano que acaba de ser condenado por un delito en el fuero de flagrancia.

Macri les dio tiempo a sus funcionarios de limpiar las oficinas de familiares hasta el 1 de marzo. Mónica Cáceres seguirá al frente del organismo nacional unos días más, informó su hermano. "Estimamos que en 15 días se nombrará a alguien para el cargo", aseguró el líder del PRO en San Juan.

Este medio intentó comunicarse con Mónica, pero no hubo caso. En horas de la tarde, cuando ya se sabía de su dimisión, no atendió el teléfono. De todos modos, el diputado nacional adelantó que ella volverá a litigar como abogada.

Acerca de los otros funcionarios sanjuaninos que ocupan cargos nacionales en San Juan y tiene familiares en puestos políticos, depende de cada uno. "El pedido del presidente Macri es para los cargos más influyentes, no para todos", aseguró Cáceres cuando este diario le preguntó si bajará línea para que sus comprovincianos de Cambiemos hagan lo mismo.