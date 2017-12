"Todos somos ARA San Juan": este es el manifiesto que leyó la hermana de un tripulante sanjuanino

El viernes 15, a un mes de la desaparición del submarino ARA San Juan, los familiares de los 44 tripulantes se convocaron en las plazas de todo el país para pedir que la Marina continúe con la búsqueda de la embarcación.









Valeria, la hermana del submarinista sanjuanino teniente de Fragata Renzo David Martin Silva, encabezó la marcha en la vecina provincia de Mendoza y leyó un manifiesto dedicado a los 44 tripulantes desaparecidos en alta mar. Éste es el texto:

TODOS SOMOS A.R.A SAN JUAN





"Hoy nos reunimos en esta concentración pacífica y sin banderas políticas porque ya hace un mes que nos están con nosotros, sentimos que el tiempo se nos escurre de las manos y seguimos sin saber nada de ustedes, pero acá estamos y acá seguiremos firme en esta lucha por saber qué fue de ustedes, no nos rendiremos porque ustedes 44 nunca rindieron, cada día dejaban cuerpo y alma por su patria.





Hoy nos reunimos porque no pararemos hasta que los encuentren, reclamamos que se continúen las tareas de búsqueda haciendo uso de todos los recursos nacionales e internacionales a disposición. Que se esclarezca la desaparición del submarino y sus tripulantes, porque ustedes héroes de la patria no se merecen menos, porque su vocación de servicio permanece en cada uno de nosotros y es la llama que nos mantendrá con fuerza para seguir con esta lucha.





Hoy nos reunimos como ciudadanos y ciudadanas a rendir homenaje a estos hombres y mujeres de mar, profesión que no se ejerce sin riesgo o profundo sacrificio. Porque los marinos no pierden la vida: la entregan, y eso va en su propia condición y es algo mucho más alto que se lleva sobre el uniforme y en las chapas, y que se llama honor y deber. Y por eso, a pesar del dolor que sentimos las 44 familias, y en especial el dolor que sentimos por vos Renzo, un dolor que no existen palabras para describir, sentimos un gran orgullo porque vos hermano siempre fuiste lo suficiente valiente de vivir cada día haciendo lo que amabas y trabajando por tu país desinteresadamente, con un valor y coraje que no muchos poseen".